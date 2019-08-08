Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, bir çocuğun ifadesi bir aile dramını ortaya çıkardı. Şikâyetçi baba ve kız çocuğunun ifadelerinde korkunç detaylar da yer aldı. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başka erkek ile evlenen S.S., annesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşti.

Sabah'ın haberine göre anne D. Ç., 20'li yaşlarında Adnan Oktar ile tanışmıştı. İsviçre'de sekiz yaşındaki S. S. ismindeki kızının adına bir sosyal medya hesabı açtı. Bu hesapta kızının makyajlı, bikinili fotoğraflarını paylaştı. Buradan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerini eklemeye başladı. Örgüt mensubu şüpheliler Ebru Altan ve Didem Ürer ile anne D. Ç. iletişime geçti. Adnan Oktar Örgütü üyeleri kız çocuğunu görmek istediği için anne D. Ç., Skype üzerinden çocuğu S. S.'yi onlarla yüz yüze görüştürdü.