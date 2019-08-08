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Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

Önce İzmir ardından Denizli'de meydana gelen depremle sonrası Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti... Bugün saat 14.19'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Uzmanlar depremler sonrası peş peşe açıklamalar yaptı.

08.08.2019 15:39 - Son Güncelleme: 08.08.2019 16:45
Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor...

Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.

Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...

6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.

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