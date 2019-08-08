Denizli Bozkurt depremi ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: Sık sık deprem olması...
Önce İzmir ardından Denizli'de meydana gelen depremle sonrası Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti... Bugün saat 14.19'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Uzmanlar depremler sonrası peş peşe açıklamalar yaptı.
08.08.2019 15:39
- Son Güncelleme: 08.08.2019 16:45
Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
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