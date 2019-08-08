Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Suriye'de güvenli bölge konusunda dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz.





ABD ile güvenli bölge konusunda, bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.