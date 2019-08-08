Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.08.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 15:11

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

'de güvenli bölge konusunda dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz.

ABD ile güvenli bölge konusunda, bu çalışmanın yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bazı aydın geçinenler 'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri