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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 16:49

ı'ndan 'deki le ilgili ilk açıklama

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan 'deki e ilişkin açıklama geldi. Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'de meydana gelen e ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

ı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını kaydetti.

OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama da geldi. Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." dedi.

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