Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.08.2019 07:31
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 07:33

Son dakika: 'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... 'nde servis otobüsü devrildi. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul'da servis otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri