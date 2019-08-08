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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 12:14

8 Ağustos , Kuşadası son dakika şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Son dakika haberine göre Kuşadası'nda oldu. depremin merkez üssünün açıkları olduğunu duyururken, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğu belirtildi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı başta ver olmak üzere çevre illerde depremi hissettiğini paylaşırken, kısa süreli panik yaşandı.

Son Dakika.... İzmir'de korkutan deprem

8 Ağustos İzmir, Kuşadası son dakika deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli Rasathanesi deprem listesi Son dakika haberine göre Kuşadası'nda deprem oldu. AFAD depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi açıkları olduğunu duyururken, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğu belirtildi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı başta Aydın ver İzmir olmak üzere çevre illerde depremi hissettiğini paylaşırken, kısa süreli panik yaşandı.

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