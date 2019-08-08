8 Ağustos İzmir, Kuşadası son dakika deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli Rasathanesi deprem listesi Son dakika haberine göre Kuşadası'nda deprem oldu. AFAD depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi açıkları olduğunu duyururken, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğu belirtildi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı başta Aydın ver İzmir olmak üzere çevre illerde depremi hissettiğini paylaşırken, kısa süreli panik yaşandı.