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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:39

Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına talimatı

Başkan , MYK toplantısında, tartışmalara sebep olan konusunda kurmaylarına talimat verdi. Toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında ’li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Erdoğan “Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor” diye konuştu.

Erdoğan’dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, maden sahası ile ilgili yapılan tartışmaların bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

BUNUN BİZİMLE NE ALAKASI VAR?
Toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında 'li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor" diye konuştu.



YAKIN ZAMANDA KAZ DAĞLARINA GİDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti.

Bu arada toplantıda AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos'tun Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.


MADEN RUHSATI 2001'DE VERİLMİŞ
Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Balaban Tepesi'nde altın madeni çıkarılmasına yönelik ruhsatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 2001'de verildiği öğrenildi.

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