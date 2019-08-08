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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:33

Türkiye'den için önemli adım! Bakan duyurdu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı , Türkiye'nin nde markalaşması için önemli bir adım atılacağını duyurdu. Bakan Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

Türkiye'den sağlık turizmi için önemli adım

Sağlık Bakanı , ne yönelik çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda büyük lansmanla tanıtımların yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koca "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı.Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz." dedi.

Detaylar geliyor...

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