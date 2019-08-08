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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:53

Son dakika: Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den Kurban Bayramı için hava durumu uyarısı geldi. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, bayramda havaların nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise resmi internet sitesi üzerinden beklenen hava durumunu paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin uyarısı...

Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı süresince havaların nasıl olacağı yönünde açıklama geldi. Bazı il merkezlerinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Peki, Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Kurban Bayramı hava durumu uyarısı...

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin resmi internet adresinden yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi (Arefe) günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, Pazar günü (Bayramın 1. Günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir."

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