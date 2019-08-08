Başkan Erdoğan, Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Zirvenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ABD ile güvenli bölgenin tesisi konusunda varılan mutabakatla ilgili, "Tarih vermeyeceğim, Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor" dedi. Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.