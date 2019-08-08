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ile birlikte adım atıyoruz

Başkan Erdoğan, 'ya gelen Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Zirvenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ile güvenli bölgenin tesisi konusunda varılan mutabakatla ilgili, "Tarih vermeyeceğim, birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor" dedi. Ukrayna'nın egemenliğini dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, ", Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diye konuştu.

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