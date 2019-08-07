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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 20:49

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenskiy'den ortak basın toplantısı

Başkan ve Devlet Başkanı 'da ortak basın açıklaması yapıyor.

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Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'ya geldi. Başkan Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

İkili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözden geçirdik

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