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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:08

Devlet Başkanı Zelenskiy 'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan , Devlet Başkanı 'i resmi törenle karşıladı. Ukrayna heyetinde ise Kırım Tatarlarının lideri da hazır bulundu.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

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