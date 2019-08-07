Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama

Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şırnak Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ayrıntılar geliyor...
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