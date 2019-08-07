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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 20:12

'ta yakıt tankerinde

Sanayi Sitesi’ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen da ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama
Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen da ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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