Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.08.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 16:44

Son dakika: ile görüşmeleri tamamlandı

Milli yetkilileriyle 'li yetkililerinin 'nin kuzeyinde tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı.

ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı!

Milli yetkilileriyle 'li yetkililerinin 'nin kuzeyinde tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askerî yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığında 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.

Görüşmelerde;

a. 'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,
b. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,
c. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri