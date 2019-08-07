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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:09

ı tatili hakkında son detaylar geldi? Kaç gün olacak?

Bir yandan bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar öteki taraftan da ı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayram öncesi kaç gün olacak sorusu merakla araştırılan sorular içinde içeriyor. Kurban Bayramı ne vakit, hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son detaylar...

Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün?

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