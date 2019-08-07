Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.