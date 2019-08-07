Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.08.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 08:54

'da ! 162 bin ilaç ele geçirildi

'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan 162 bin 646 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da dev operasyon! 162 bin ilaç ele geçirildi

'da, polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollardan ülkeye sokulan 162 bin 646 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük denetimine tabi tutulmaksızın yurda sokulan kaçak ilaçların Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni olmaksızın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.



Kahramankazan ilçesinde S.O., A.A. ve Y.E.'ye ait 2 depoya yapılan baskında 13 bin 176 uyku suyu, 76 bin 90 enerji içeceği 38 bin 200 cinsel içerikli hap ve 35 bin cinsel içerikli jel olmak üzere toplam 162 bin 466 kaçak ilaca el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAnkara'da kaçak ilaç operasyonu! 162 bin ilaç ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri