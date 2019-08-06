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  • 06.08.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:20

hangi tarihte? 2019 , hangi gün başlıyor? Diyanet açıkladı!

için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki, ? 2019 , hangi gün başlıyor? İşte 2019 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen her şey...

Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı takvimi duyuruldu. İslam alemi bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da Allah'a yakınlaşmak için kurban kesecekler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte? 2019 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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