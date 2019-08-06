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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 05:28

'nda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

tatili süresince sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Türkiye 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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