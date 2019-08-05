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  • 05.08.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 16:01

nasıl oldu? nedir? İşte

Burçların tarihi değişti 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini açıklayan NASA tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Peki İkizler burcunun yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti? ABD ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı. İşte NASA ile ! İşte

Yılan burcu özellikleri nedir?

NASA yeni burç sıralaması nasıl oldu? Burçların yeni tarihi nedir? İşte Yılan burcu özellikleri. NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi?

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