NASA yeni burç sıralaması nasıl oldu? Burçların yeni tarihi nedir? İşte Yılan burcu özellikleri. NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi?