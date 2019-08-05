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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:00

Boğa, , , , Yengeç, hangi ay oldu, yeni tarihi ne oldu 2019? ?

? Boğa, , , , Yengeç, hangi ay oldu, yeni tarihi ne oldu 2019? İkizler ve Aslan burcu yeni tarihi ne oldu? Burçların tarihi değişti 'nın açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi? İşte tartışılan konunun tüm detayları...

Burçların tarihi neden değişti?

Burçların tarihi değişti NASA 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini açıklayan NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Peki İkizler burcunun yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti? İşte 2019 yeni burç sıralaması... Burçların tarihleri değişti açıklamasının ardından ise binlerce kişi yeni burç tarihlerini araştırdı. Peki yeni burç sırasına göre Boğa, İkizler Başak, Balık, Kova, Yengeç ve Akrep burçlarının yeni tarihleri oldu? 13. yeni burç olan Yılan burcu tarihleri hangisi oldu? Astrolojide gökkürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir. Horoskop'ta çizilen göksel haritada bir daire üzerine yerleştirilmiş 12 bölümden her biri olan burçlar aslında takımyıldızlardır.

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