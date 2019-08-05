Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

BOĞA:

Hayatınızı verimli sürdürebilmek için bugün ufak yenilikler dışında ciddi radikal kararlardan kaçının. Sağlık alanında kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz.