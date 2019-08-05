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Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ağustos Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

05.08.2019 09:16 - Son Güncelleme: 05.08.2019 09:20
Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

KOÇ:

Aşk hayatınızda kusurlarınızı örtecek bazı davranışlar gösterebileceksiniz. Bugün partnerinizin gönlünü alan ve onunla ilgilenen kişi siz olabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sizi yakından tanıyanlar için son derece farklı birisiniz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

BOĞA:

Hayatınızı verimli sürdürebilmek için bugün ufak yenilikler dışında ciddi radikal kararlardan kaçının. Sağlık alanında kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Partnerinizle uyum problemi çekebilir, olaylara daha geniş çerçeveden bakmak yerine küçük bir çerçeveden bakmayı tercih edebilirsiniz. Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. Bugün, saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

Bugünlerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Duygusal problemlerinizi kendi ellerinizle bitirebileceğinizi keşfedeceğiniz bir gün olacak. Bugün, uzak yollarla ilgili bağlantılarınızın gündeme gelmesi, beklediğiniz gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmasını biliyor fakat yanlış seçimleriniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün, takıntılı düşüncelerinizden sıyrılmalısınız.

Günlük burç yorumları – 5 Ağustos 2019 Pazartesi

ASLAN:

Fazlaca güçlü, kendinizi belli etmeyen tavırda davranmanın fiziksel hasarlarını görebileceğiniz bir gün. Sizi üzenler ile konuşun, içinizi dökün. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, bugün daha özgün ve cüretkar davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak.

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