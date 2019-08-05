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  • 05.08.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 17:02

Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın

Son dakika haberine göre Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında yangın çıktı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın

Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.

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