Burçların tarihi neden değişti? Boğa, İkizler Başak, Balık, Kova, Yengeç, Akrep burcu hangi ay oldu, yeni tarihi ne oldu 2019? İkizler ve Aslan burcu yeni tarihi ne oldu? Burçların tarihi değişti NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi? İşte tartışılan konunun tüm detayları...