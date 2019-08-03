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  • Son Güncelleme: 03.08.2019 19:06

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'ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Elazığ'da deprem!

'ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan deprem saat 16.09 sıralarında 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Öteyandan yine Maden'de 3.3'lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.

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