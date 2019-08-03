İstanbul Esenyurt'ta, 7 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangında üst katlarda 8 kişi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokaktaki 7 katlı binanın girişinde elektrik panosundan yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Yoğun dumanın kapladığı apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları, merdivenli araçla yardıma koşan itfaiyeciler kurtardı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 8 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.