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  • 03.08.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 17:42

'ta korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri kurtardı

'ta 7 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan la çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta korku dolu anlar!

'ta, 7 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıktığı öne sürülen da üst katlarda 8 kişi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokaktaki 7 katlı binanın girişinde elektrik panosundan yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Yoğun dumanın kapladığı apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları, merdivenli araçla yardıma koşan itfaiyeciler kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 8 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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