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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 18:30

Son dakika: kararları sonucu emekli olan isimler belli oldu

Son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. kararları kapsamında, Ege su Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

EMEKLİ OLAN İSİMLER
kararları kapsamında, Ege su Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

GÖREV SÜRELERİ 1 YIL UZATILAN İSİMLER
Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.

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