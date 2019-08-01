Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.
EMEKLİ OLAN İSİMLER
YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.
GÖREV SÜRELERİ 1 YIL UZATILAN İSİMLER
Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl daha uzatıldı.
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