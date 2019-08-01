Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verdi.
Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verdi.
Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek yaklaşık 1 saat sürdü.
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