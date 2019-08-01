Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Kalın, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldü. Peki, YAŞ kararları sonrası rütbe alan isimler kimlerdir? YAŞ kararları emekli olan isimler kimlerdir?

RÜTBE ALAN VE EMEKLİ OLAN İSİMLER KİMLERDİR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Metin Gürak

Tümgeneraller:

1- Veli Tarakcı

2- Erhan Uzun

Tuğgeneraller:

1- Tevfik Algan

2- Halil Soysal

3- Sıtkı Varlı

4- Göksel Sevindik

Liste devam ediyor...