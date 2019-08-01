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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 13:51

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre Toplantısı, Başkan 'ın başkanlığında toplandı. Külliye'de başlayan toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınıyor.

Kritik toplantı başladı

(YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra na katıldı.

YENİ SİSTEMİN İKİNCİ YAŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR
Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

YAŞ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınıyor.

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