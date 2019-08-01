Son dakika: Cumhurbaşkanlığı açıkladı! İşte YAŞ kararları

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 14 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği duyuruldu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 233 olacaktır.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

KORGENERAL İRFAN ÖZSERT KİMDİR?

1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan, 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı.

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, , çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan 50 yaşındaki Tuğgeneral İrfan Özsert, aynı zamanda yeminli mali müşavir Şefik Özsert'in kardeşi Özsert Paşa, evli ve 1 çocuk babası.

15 TEMMUZ'DA İNCİRLİK'TE GÖREVLİYDİ

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamı Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan İrfan Özsert, burada dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direndi.

Burada uçuşları yasaklayan Özsert, üste bulunan tüm tanker uçaklarının uçuş cihazlarını söktürdü. Bu kritik hamleyle darbecilerin elindeki F-16'ların yakıt ikmali yapabilmesini engelledi.

Ayrıca Özsert, üste bulunan ve Almanya'ya kaçmaya çalışan Üs Komutanı Bekir Ercan Van'ı gözaltına aldı.

ERDOĞAN BAŞKANLIK ETTİ

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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