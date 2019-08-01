Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi" açıklamasını yaptı. Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır. İşte 1 Ağustos 2019 YAŞ kararları son dakika açıklaması. YAŞ terfi atama kararları listesi kimler atandı, kimler emekli oldu?