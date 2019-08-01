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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:23

kararları 1 Ağustos 2019 son dakika: listesi , ?

1 Ağustos 2019 kararları son dakika: listesi , ? Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.

YAŞ terfi atama kararları listesi kimler atandı, kimler emekli oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi" açıklamasını yaptı. Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır. İşte 1 Ağustos 2019 YAŞ kararları son dakika açıklaması. YAŞ terfi atama kararları listesi kimler atandı, kimler emekli oldu?

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