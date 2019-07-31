



Türkiye, İzmir'deki CHP'li belediye başkanlarının eş, çocuk, dost, akraba atamalarıyla ilgili skandallarıyla çalkalanırken şimdi de partinin il ve ilçe yöneticileri belediyelerde maaşa bağlanmaya başladı. Halen belediyelerde çalışan CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri Kadriye Mutlu, Mert Onur Uzar, Ömer Yener, Özlem Kart, Sedredil Coşkuner, Özge Prepol Özdemir, Volkan Gürboğa, Fulya Türkelli Alçay, Derya Aksu ve İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice'nin ardından şimdi de İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, Kemalpaşa Belediyesi'nde işe yerleştirildi. Sürekli skandallarla anılan ve geçtiğimiz günlerde eski ortağının işyerini basarak Türkiye gündemine oturan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Oray'ı Kemalpaşa-Bel İmar şirketine müdür olarak atadı. Geçtiğimiz haftalarda da seçimde kendisini destekleyen İP Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor birimine koordinatör olarak atayan Karakayalı, Oray'ı atamasıyla ilgili de adeta 'Ben yaptım oldu' mantığıyla bir savunma yaptı. Karakayalı, "İl başkan yardımcısını şirket müdürü olarak atamamın kanunen bir sakıncası mı var? Tabi ki yok. Benim tasarrufum" diye konuştu.





ADAY ADAYLARINA MAKAM VERİLDİ

CHP'li belediyelerde partili atamaları dur durak bilmiyor. Daha önce de CHP'den İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı olan Özcan Işıklar, Karabağlar Belediye Başkan aday adayları Mehmet Şakir Başak ve Heval Savaş Kaya, Selçuk'tan aday adayı olan Emir Cömert ve Tire Belediye Başkan aday adayı Burak Alp Ersen Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, genel müdür veya genel müdür yardımcılığı görevlerine getirilmişti. Büyükşehir'de en son Narlıdere'de CHP'den belediye başkan aday adayı olan Hakan Kılıç'a koltuk verilmişti. Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Grand Plaza şirketinin genel müdür yardımcılığına atanmıştı.







MENDERES'TE YENİ ATAMA

Bu arada bir partili ataması haberi de Menderes'ten geldi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Personel A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Kayalar, daha önce de Menderes'te CHP'den belediye başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir'i, Park Bahçeler Müdürü yapmıştı.







Halen CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Aksu, Balçova Belediyesi'nde çalışıyor. Eşi Mehmet Aksu'nun da yine aynı belediyede şoför olarak çalıştığı belirtiliyor. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri Mert Onur Uzar, Ömer Yener ve Özlem Kart da uzun zamandır Bornova Belediyesi personeli olarak maaş alıyor. CHP İl Yönetiminde Bilişim Sorumlusu olan Fulya Türkelli Alçay da Güzelbahçe Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışıyor. CHP İl Yönetim Kurulu'nda yer alan Kadriye Mutlu Gaziemir, Sedredil Coşkuner ve Özge Prepol Özdemir Karşıyaka, Volkan Gürboğa Karabağlar Belediyesi'nden personel olarak maaş alıyor. Ayrıca CHP İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice de Karabağlar Belediyesi çalışanı.



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