Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile beraber nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi. Bu bağlamda Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla doğan nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından karşılamak için yasa çıkardı. Söz konusu yasa 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Ancak yasa henüz yürürlüğe girmeden harekete geçen Sosyal Hayır Kurumu AWO ile İletişim ve Strateji Şirketi (PKS) işbirliği yaparak Türkiye'den sağlık elemanı getirmek için girişimlere başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) ile işbirliği yapan iki kurum, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak elemanlarla bu ay İstanbul'da işe alınma görüşmeleri yapacak. Peki Almanya işçi alımı ve 3 bin euro maaş alma koşulları nedir? İşte detaylar