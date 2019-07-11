Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına kızdı. Sert mesajlar yolladı.
BOLU Belediyesi'nde, genel başkanlarının 'hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum. Akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri tüm milletime şikayet ediyorum.
BAŞKASI için çalışan insanın bunun karşılığında hak ettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusuna önem verilmiştir.
SENDİKALAR işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır.
BİZ büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla hele hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık.
İŞ dünyamız ile 2,5milyon istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için o kapı kapanmıştır.
FAİZCİLERE MESAJ
Erdoğan, faiz lobisine mesaj gönderdi: Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişikliği yaptık. Yeni yönetim sisteminde Başkan bu konulara müdahale yetkisi almıştır. Faiz ile ilgili talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi için adım attık. Faizciler istedikleri kadar rahatsız olsunlar kararlıyız. Bu işi bitireceğiz. Enflasyonda tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız.
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