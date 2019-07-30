16 Temmuz tarihinde başlayan bedelli askerlik başvuruları 31 Temmuz'da sona erecek. Bu nedenle bedelli askerlikten faydalanacak olan vatandaşların "Bedelli askerlik başvuruları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bedelli askerlik kurası ne zaman çekilecek? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BEDELLİ BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERECEK

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce yapılan duyuruda "Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar; 2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır."