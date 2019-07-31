1 Ağustos'ta şu demek oluyor ki bugün en fazla aratılan mevzuların başlangıcında bayram ve tatil kredileri geliyor. Bankalar kredi verme mevzusunda rekabet içine girdi. Özellikle Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor. Bankalar bireysel ve ticari müşterileri için çok sayıda kampanya yürütüyorlar. Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü doğrusu son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek. 24 Temmuz banka banka kredi faiz oranları son vaziyet! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve tatil kredisi