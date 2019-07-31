15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar ve yargılamalar sürüyor. Yargılamalar kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Osman Güngör'e istenen ceza belli oldu.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Güngör ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Güngör'e söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia eden Güngör, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Güngör, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Güngör, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Buna göre, sanık Güngör'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Güngör'ün tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.