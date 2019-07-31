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  • 31.07.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:51

'nda lere ait silah ve ele geçirildi

hem sınır ötesi hem de sınır içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmıyor. , 'nda daha önce etkisiz hale getirilen 4 in yanında ele geçirilen silah, ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

kapsamında lere ait çok sayıda silah, ve yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.

, Başarıyla devam eden Pençe Operasyonunda, hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama'da
"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen dört PKK'lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo Amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunmuştur.

Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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