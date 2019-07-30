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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 08:59

ı tatili 9 gün mü? uzadı mı? ?

ı tatili uzadı mı? ? Bakan Albayrak konuştu! 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos tarihine denk geliyor. 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yaptı. Peki bayram tatili uzayacak mı? Detaylar haberimizde... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? 9 gün mü oldu?

Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi. Peki Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​

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