Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi. Peki Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​