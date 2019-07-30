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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 10:43

son dakika ?

İslam alemi bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte 'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti.

Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil planı yapan vatandaşlar bayramın kaç gün olacağını merak ediyor. Bu bağlamda internette bayram tatili kaç gün diye araştırmalar yapıyor. Bayram tatili 9 gün oldu mu oldu sorusunu soran vatandaşlar cevap alamıyor. Çünkü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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