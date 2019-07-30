Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil planı yapan vatandaşlar bayramın kaç gün olacağını merak ediyor. Bu bağlamda internette bayram tatili kaç gün diye araştırmalar yapıyor. Bayram tatili 9 gün oldu mu oldu sorusunu soran vatandaşlar cevap alamıyor. Çünkü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.