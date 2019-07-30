Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor?

Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri arasında alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna nazaran de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.