Vedat Milor'un Burgazada olayı nedir? Gastronomi yazarı Vedat Milor, Burgazada'da uğradığı şiddeti sosyal medya hesabından anlattı. Sokağa fazla masa koyan bir restoranı uyardığını söyleyen Milor,bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği bir tweet serisi ile anlattı. Vedat Milor, Twitter hesabından başına gelen bir olayı paylaştı. Burgazada'da başından geçen tatsız bir olayı sosyal medya hesabında anlatan Milor, dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını duyurdu. Peki Vedat Milor dayak mı yedi? İşte yaşanan tüm detaylar