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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 08:58

dayak mı yedi? İşte Twitter paylaşımı! Burgazada olayı nedir?

'un Twitter'da anlattığı olayı nedir? Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada'da yaşadığı olayı anlattı. Milor,dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını bunun üzerine bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği sosyal medyada paylaştı. İşte Vedat Milor'un Twitter'da anlattığı olay... Vedat Milor'un Twitter'da anlattığı olay nedir? Gastronomi yazarı Vedat Milor, Burgazada'da uğradığı şiddeti sosyal medya hesabından anlattı. Sokağa fazla masa koyan bir restoranı uyardığını söyleyen Milor,bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği bir tweet serisi ile anlattı. Vedat Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Vedat Milor, Burgazada olayı nedir? Dayak mı yedi?

Vedat Milor'un Burgazada olayı nedir? Gastronomi yazarı Vedat Milor, Burgazada'da uğradığı şiddeti sosyal medya hesabından anlattı. Sokağa fazla masa koyan bir restoranı uyardığını söyleyen Milor,bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiği bir tweet serisi ile anlattı. Vedat Milor, Twitter hesabından başına gelen bir olayı paylaştı. Burgazada'da başından geçen tatsız bir olayı sosyal medya hesabında anlatan Milor, dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını duyurdu. Peki Vedat Milor dayak mı yedi? İşte yaşanan tüm detaylar

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