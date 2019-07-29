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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:13

'li Başkan 'un torpilli oğlundan hakaret dolu savunma!

Takvim'in ortaya çıkardığı skandal torpil olayında 'li Başkanı'nın torpilli oğlu kendini hakaret dolu sözlerle savundu. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı 'un A.Ş.’ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu , torpili eleştirenlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakaret yağdırdı.

CHP'li başkanın torpilli oğlundan skandal savunma

Takvim'in ortaya çıkardığı skandal torpil olayında 'li Başkanı'nın torpilli oğlu kendini hakaret dolu sözlerle savundu.

CHP'nin belediyelerinde haberi peş peşe gelen torpil skandalı konuşulurken, ismi geçen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan 'un oğlu , bir skandala daha imza attı.

TORPİLİ HAKARETLE SAVUNDU
Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, torpili eleştirenlere sosyal medyadan hakaret yağdırdı.

Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah'a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.

BABASI TARAFINDAN TORPİLLE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMIŞTI
CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 'tasarruf' diyerek 425 işçiyi işten çıkardı. Ancak başkanın, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsmail Uygur, ''Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi.

Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.

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