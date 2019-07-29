Takvim'in ortaya çıkardığı skandal torpil olayında CHP'li Torbalı Belediye Başkanı'nın torpilli oğlu kendini hakaret dolu sözlerle savundu.

CHP'nin İzmir belediyelerinde haberi peş peşe gelen torpil skandalı konuşulurken, ismi geçen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, bir skandala daha imza attı.

TORPİLİ HAKARETLE SAVUNDU

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un TORBEL A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, torpili eleştirenlere sosyal medyadan hakaret yağdırdı.

Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah'a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.

BABASI TARAFINDAN TORPİLLE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMIŞTI

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 'tasarruf' diyerek 425 işçiyi işten çıkardı. Ancak başkanın, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsmail Uygur, ''Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi.



Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.