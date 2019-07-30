İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, haksız uygulamaları nedeniyle tepki topladı. İşten çıkardığı işçiler tarafından oluşturulan Torbalı Emek ve Mücadele İşçi Platformu, belediye önünde protesto gösterisi yaptı.
202 KİŞİYİ ALDI
Önceki dönem başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Muhamet Oral ve AK Partili belediye meclis üyeleri, haksızlığa karşı isyan bayrağı açtı. İşçiler adına okunan basın açıklamasında, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya zulme ve sürgünlere maruz kaldık. Kadın çalışanlarımız muhtarlıklarda görevlendirildi. Tebliğ edilen her görevi yerine getirdiğimiz halde işimize son verildi. 202 kişi ve başkan Uygur'un oğlu Efe Uygur işe alındı" dediler. Protesto gösterisinde, "Oğluna var da bize yok mu" pankartları açıldı. Uygur ise TORBEL'de 7 bin lira maaşla Genel Müdür Yardımcısı yaptığı oğlunu tepkiler üzerine görevden aldığını açıklamıştı.
HAKARET YAĞDIRDI
Efe Uygur, kendisini sosyal medyadan eleştirenlere hakaret etti. Ağza alınmayacak kelimeler yazan Uygur, büyük tepki çekti.
BİR SKANDAL DAHA
CHP'li belediyelerde eş-dostakraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeşi Eray Atalay'ı Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı.
Bu görevlendirmeye de tepkiler yağmaya başladı. Atalay'ın geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.
KILIÇDAROĞLU'NU TAKAN KİMSE YOK!
BelediyE atamalarında torpil yapmamaları konusunda talimatlar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri havada kaldı. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nde masa kurulup önlem alınmaya başlandı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, skandal atamaları konuşmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li 24 belediye başkanını toplantıya çağırdı.
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