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Torbalı'da emekçiler 'li başkan 'a isyan bayrağını açtı: Oğlana var da bize yok mu?

Torbalı Belediye Başkanı , 425 işçiyi attı. Oğluyla birlikte 202 kişiyi işe aldı. İzmir ve , belediye önünde gösterisi yaptı.


İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, haksız uygulamaları nedeniyle tepki topladı. İşten çıkardığı işçiler tarafından oluşturulan ve , belediye önünde gösterisi yaptı.



202 KİŞİYİ ALDI
Önceki dönem başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, İlçe Başkanı Muhamet Oral ve AK Partili belediye meclis üyeleri, haksızlığa karşı isyan bayrağı açtı. İşçiler adına okunan basın açıklamasında, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya zulme ve sürgünlere maruz kaldık. Kadın çalışanlarımız muhtarlıklarda görevlendirildi. Tebliğ edilen her görevi yerine getirdiğimiz halde işimize son verildi. 202 kişi ve başkan Uygur'un oğlu Efe Uygur işe alındı" dediler. Protesto gösterisinde, "Oğluna var da bize yok mu" pankartları açıldı. Uygur ise TORBEL'de 7 bin lira maaşla Genel Müdür Yardımcısı yaptığı oğlunu tepkiler üzerine görevden aldığını açıklamıştı.



HAKARET YAĞDIRDI
, kendisini sosyal medyadan eleştirenlere hakaret etti. Ağza alınmayacak kelimeler yazan Uygur, büyük tepki çekti.



BİR SKANDAL DAHA
'li belediyelerde eş-dostakraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeşi Eray Atalay'ı Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı.



Bu görevlendirmeye de tepkiler yağmaya başladı. Atalay'ın geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.



KILIÇDAROĞLU'NU TAKAN KİMSE YOK!
BelediyE atamalarında torpil yapmamaları konusunda talimatlar veren CHP Genel Başkanı 'nun sözleri havada kaldı. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nde masa kurulup önlem alınmaya başlandı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, skandal atamaları konuşmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li 24 belediye başkanını toplantıya çağırdı.​












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