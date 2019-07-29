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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 07:23

Son dakika: merkezli 7 ilde operasyonu

merkezli 7 ilde / soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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