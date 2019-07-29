FETÖ 'nün tutuklu sivil imamı Kemal Batmaz 'ın 19 gün hücre cezası almasına yol açan mektubun detaylarına ulaşıldı. 25 Ocak'ta Akıncı Davası duruşmasına öğlen arası verildiğinde, elindeki notu diğer FETÖ sanıklarına vermek isterken jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirilen mektup, Batmaz'ın tanımadığını söylediği FETÖ elebaşına düzenli raporlar ileten hain bir FETÖ'cü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 15 santimetre uzunluğunda 6 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen mektup, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişileri dinlemek için Türkiye 'ye gelen ABD 'li heyetin, Türk heyeti ile birlikte kendisine yönelttiği sorulara ilişkin bilgiler içeriyor. Batmaz,diyerek başladığı o mektupta, ABD'li heyetin kendisine hangi soruları sorduğunu, kendisinin de hangi cevapları verdiğini anlatarak rapor veriyor. ABD'li heyetin kendisine sorduğu soruları 3 başlıkta özetleyerek Gülen'e raporlayan Batmaz, mektubunda bu soruları duyduğu kaygıya görediyerek sınıfladığı görülüyor. Batmaz, mektubunda kendisinegibi sorunların sorulduğunu raporluyor. Verdiği yanıtlarda Öksüz'ü tanımadığını ve herhangi bir talimat almadığını iddia eden Batmaz'ın, 15 Temmuz gecesi ise Akıncı Üssü 'nde güvenlik kameraları tarafından tespit edilen görüntülerine rağmenyalanını sürdürdüğü dikkat çekti. Batmaz'ın Gülen'le ilgili sorulara ise 1 Ocak 2016'da gittiği ABD'de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere,şeklindeki ifadesine rağmen,diyerek yalanlarını sürdürdüğü belirlendi.

Savunmasında elebaşı Gülen için darbeye etkisinin olduğunu düşünmediğini söylediği esnada ise Başsavcıvekili Ramazan Dinç'in kendisine,sorusunu yönelttiğini de yazdı. Batmaz mektubunda karışık soru ve cevaplara geçildiğinde ABD'lilerin,diye sorulduğunu anlattı.FETÖ sivil imamı Batmaz 15 Temmuz gecesi ihanet girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü 143'üncü filodaki güvenlik kameralarına takılmıştı. Duruşmalarda kendisini inkar eden Batmaz'ın söz konusu görüntüler karşısında yine savunma yapamadığı anlaşıldı. Batmaz'ın mektupta buna ilişkin ise,sözleriyle yalan uydurmakta zorlandığı belirlendi. Batmaz'ın örgüt elebaşına hitaben,sözleriyle başladığı mektubunu,diye noktaladığı tespit edildi.