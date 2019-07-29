Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, AYM'ye tepki gösterdi. "Yaramıza tuz bastılar. Pusuda bekleyenlerin önünü açtılar" dedi.
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Başkanı Ziya Sözen de kararı "Kara bir leke" olarak niteledi. Şehit yakınları ve gazilerin yaralandığını söyledi.
HAİNLER CESARETLENDİ
Devletin terörle mücadelesine taş koyan, devlete "katil" iftirası atan sözde akademisyenlere sahip çıkan Anayasa Mahkemesi'ne, Türkiye genelinde en çok şehit ve gazisi olan Ankara Çubuk'tan da tepki geldi. Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şunları söyledi: "Bu karar devlete 'katil', askerimize 'işgalci' diyenleri cesaretlendirecektir. Bunların önü açılır ise koro halinde teröre ve teröristlere destek verenlerin sayısı artıp, pusuda yatan ortaya çıkacaktır. AYM, ülkemizin tamamının hissini dile getiren kararlar verilmelidir. Acılara tuz basılmamalıdır."
KARAR BİZİ YARALADI
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de isyan etti: "Teröristler çukur ve hendek olaylarıyla hayatı yaşanmaz hale getirdi. Aydınların bunu kınaması gerekirken destek bildirgesi yayınladılar. AYM aldığı kararla biz şehit aileleri ve gazileri çok yaraladı" dedi.
ŞEHİT AİLELERİ GÜVENLİK KORUCULARI BAŞKANI ZİYA SÖZEN
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Başkanı Ziya Sözen de kararı "Kara bir leke" olarak niteledi. Şehit yakınları ve gazilerin yaralandığını söyledi.
HAİNLER CESARETLENDİ
Devletin terörle mücadelesine taş koyan, devlete "katil" iftirası atan sözde akademisyenlere sahip çıkan Anayasa Mahkemesi'ne, Türkiye genelinde en çok şehit ve gazisi olan Ankara Çubuk'tan da tepki geldi. Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şunları söyledi: "Bu karar devlete 'katil', askerimize 'işgalci' diyenleri cesaretlendirecektir. Bunların önü açılır ise koro halinde teröre ve teröristlere destek verenlerin sayısı artıp, pusuda yatan ortaya çıkacaktır. AYM, ülkemizin tamamının hissini dile getiren kararlar verilmelidir. Acılara tuz basılmamalıdır."
KARAR BİZİ YARALADI
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de isyan etti: "Teröristler çukur ve hendek olaylarıyla hayatı yaşanmaz hale getirdi. Aydınların bunu kınaması gerekirken destek bildirgesi yayınladılar. AYM aldığı kararla biz şehit aileleri ve gazileri çok yaraladı" dedi.
ŞEHİT AİLELERİ GÜVENLİK KORUCULARI BAŞKANI ZİYA SÖZEN
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