Bugünkü
Takvim

'nin skandal kararına sert tepki! En çok şehit veren ayakta: Hainler cesaretlendi

'nin devleti katil ilan eden sözde akademisyenlerle ilgili kararı milleti isyan ettirdi. En çok şehit veren halkı öfkeli... Terör mağdurları, "Pusuda yatanlar cesaretlendirildi. Terörle mücadele edenlerin moralleri bozuldu" diye isyan etti...

O ilçe ayakta
Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, 'ye tepki gösterdi. "Yaramıza tuz bastılar. Pusuda bekleyenlerin önünü açtılar" dedi.
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Başkanı de kararı "Kara bir leke" olarak niteledi. Şehit yakınları ve gazilerin yaralandığını söyledi.


HAİNLER CESARETLENDİ
Devletin terörle mücadelesine taş koyan, devlete "katil" iftirası atan sözde akademisyenlere sahip çıkan Anayasa Mahkemesi'ne, genelinde en çok şehit ve gazisi olan 'tan da tepki geldi. Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şunları söyledi: "Bu karar devlete 'katil', askerimize 'işgalci' diyenleri cesaretlendirecektir. Bunların önü açılır ise koro halinde teröre ve teröristlere destek verenlerin sayısı artıp, pusuda yatan ortaya çıkacaktır. AYM, ülkemizin tamamının hissini dile getiren kararlar verilmelidir. Acılara tuz basılmamalıdır."

KARAR BİZİ YARALADI
Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de isyan etti: "Teröristler çukur ve hendek olaylarıyla hayatı yaşanmaz hale getirdi. Aydınların bunu kınaması gerekirken destek bildirgesi yayınladılar. AYM aldığı kararla biz şehit aileleri ve gazileri çok yaraladı" dedi.



ŞEHİT AİLELERİ GÜVENLİK KORUCULARI BAŞKANI ZİYA SÖZEN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAYM'nin skandal kararına sert tepki! En çok şehit veren Ankara Çubuk ayakta: Hainler cesaretlendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri