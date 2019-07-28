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Şehit yakınları ve gazilerden AYM'nin skandal kararına sert tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

AYM’nin devleti katil ilan eden akademisyenlerle ilgili kararı şehitlerin kemiklerini sızlattı. Gazi Abubekir Durmuş, "Biz vatan için mücadele ederken onlar devlete "Katil" dedi. Bu karar şehitlerimin kemiklerini sızlattı." dedi.

Hakkımızı helal etmiyoruz
AYM'nin devleti katil ilan eden akademisyenlerle ilgili kararı şehitlerin kemiklerini sızlattı.



GAZİ ABUBEKİR DURMUŞ: Biz vatan için mücadele ederken onlar devlete "Katil" dedi. Bu karar şehitlerimin kemiklerini sızlattı.



KÜRŞAT TEMİZYÜREK



ŞEHİT BABASI MUSA TEMİZYÜREK: Karar kanımı dondurdu. Peki benim oğlumun yaşam hakkını ihlal edenler ne olacak?



FERDİCAN ALTUNKAŞ



ŞEHİT EŞİ ÖZLEM ALTUNKAŞ:
İki yavrum babasız kaldı. Bu kararı verenler, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Allah'tan korksunlar.

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