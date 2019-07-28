Şehit yakınları ve gazilerden AYM'nin skandal kararına sert tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

KÜRŞAT TEMİZYÜREK





AYM'nin devleti katil ilan eden akademisyenlerle ilgili kararı şehitlerin kemiklerini sızlattı.Biz vatan için mücadele ederken onlar devlete "Katil" dedi. Bu karar şehitlerimin kemiklerini sızlattı.Karar kanımı dondurdu. Peki benim oğlumun yaşam hakkını ihlal edenler ne olacak?FERDİCAN ALTUNKAŞİki yavrum babasız kaldı. Bu kararı verenler, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Allah'tan korksunlar.