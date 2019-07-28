Şehit yakınları ve gazilerden AYM'nin skandal kararına sert tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

AYM'nin devleti katil ilan eden akademisyenlerle ilgili kararı şehitlerin kemiklerini sızlattı.
GAZİ ABUBEKİR DURMUŞ: Biz vatan için mücadele ederken onlar devlete "Katil" dedi. Bu karar şehitlerimin kemiklerini sızlattı.
KÜRŞAT TEMİZYÜREK
ŞEHİT BABASI MUSA TEMİZYÜREK: Karar kanımı dondurdu. Peki benim oğlumun yaşam hakkını ihlal edenler ne olacak?
FERDİCAN ALTUNKAŞ
ŞEHİT EŞİ ÖZLEM ALTUNKAŞ:
İki yavrum babasız kaldı. Bu kararı verenler, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Allah'tan korksunlar.
GAZİ ABUBEKİR DURMUŞ: Biz vatan için mücadele ederken onlar devlete "Katil" dedi. Bu karar şehitlerimin kemiklerini sızlattı.
KÜRŞAT TEMİZYÜREK
ŞEHİT BABASI MUSA TEMİZYÜREK: Karar kanımı dondurdu. Peki benim oğlumun yaşam hakkını ihlal edenler ne olacak?
FERDİCAN ALTUNKAŞ
ŞEHİT EŞİ ÖZLEM ALTUNKAŞ:
İki yavrum babasız kaldı. Bu kararı verenler, kendilerini bizim yerimize koysunlar. Allah'tan korksunlar.
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