Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akraba ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor. Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Peki 15-16 Ağustos tatil mi? Kurban bayramı arefe günü ne zaman?