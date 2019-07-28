Ağustos ayına günler kala vatandaşlar Kurban Bayramı hakkında araştırmalarını arttırdı. Kurban fiyatları, Kurban Bayramı'na az bir zaman kala merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıklandı. Peki, 2019 yılı kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte kurbanlık fiyatları...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.